حيل مكياج كورية تمنحك مظهراً جميلاً وشاباً

برزت صناعة التجميل الكورية إلى الطليعة في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت جزءاً مهماً من سوق الجمال في العالم.



فيما يلي بعض حيل المكياج الكورية التي تحتاج كل امرأة لمعرفتها، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



تقشير البشرة



التقشير هو المفتاح قبل وضع المكياج. استخدمي مقشر يناسب نوع بشرتك. ثم جهزي بشرتك عن طريق ترطيبها بالسيروم والخلاصات والمرطبات التي تعطي بشرتك نضارة مميزة. عند تطبيق منتج أساسي مثل كريم الأساس أو خافي العيوب، ابحثي عن اللون المناسب.

ضعيه بالتساوي على الجلد باستخدام فرشاة أو إسفنجة. من الأفضل دائماً تطبيق طبقات رقيقة بجرعات صغيرة.

استخدام مكياج مائي



إذا كنت ترغبين ببشرة منتعشة متوردة، فأنت بحاجة إلى وضع صبغة مائية على وجنتيك، بدون مساحيق. اضغطي على أحمر الخدود الكريمي بإسفنجة أو بأصابعك وادمجيه لأعلى وللخارج. من أجل تطبيق صبغة الشفاه. من الأفضل دائماً مسح الشفاه بمنديل تنظيف، وتطبيق الكونسيلر لجعل لون الشفاه متساوياً. إذا كنت ترغبين ببشرة منتعشة متوردة، فأنت بحاجة إلى وضع صبغة مائية على وجنتيك، بدون مساحيق. اضغطي على أحمر الخدود الكريمي بإسفنجة أو بأصابعك وادمجيه لأعلى وللخارج. من أجل تطبيق صبغة الشفاه. من الأفضل دائماً مسح الشفاه بمنديل تنظيف، وتطبيق الكونسيلر لجعل لون الشفاه متساوياً.

اختاري حواجب أكثر استقامة لمظهر أكثر شباباً



تحب النساء الكوريات الحفاظ على استقامة حواجبهن حتى في مرحلة متقدمة من العمر حتى يتسنى لهن الاستمرار في الظهور بمظهر شاب. يمكنك رسم خط مستقيم من نقطة البداية أسفل مقدمة الحاجبين إلى نهاية الحاجبين. بعد ذلك، ارسمي الحاجبين أعلى الخط بشكل مستقيم.

جربي الرموش الفردية



يحب خبراء المكياج الكوري أن تبدو رموشهم طبيعية أيضاً. يمكنك استخدام رموش فردية فقط عندما تحتاجين إلى زيادة حجم الرموش. اعتماداً على شكل العينين، يمكنك تقسيم الرموش إلى جزئين أو ستة أجزاء متساوية وتطبيق الرموش فقط عند الحاجة. استخدمي ماسكارا لا تتكتل على الإطلاق.