المرأة

مايا دياب تحدث ضجة بإطلالة جريئة.. ارتدت جمبسوت جلدي لاصق وقلدت كيم كارداشيان! (صور)

Lebanon 24
30-03-2021 | 09:00
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أحدثت الفنانة مايا دياب ضجة بسبب أحدث إطلالاتها حيث ظهرت وهي ترتدي جمبسوت من الجلد القاسي الضيق.

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وانقسم المتابعون على الحسابات التي أعادت نشر صورها على تطبيق "إنستغرام" بين من رأوا أن هذا الزي يليق بشخصيتها وأسلوبها الفريدين ومن اعتبروا أنه جريء إلى حد كبير.

 

كما نشر بعض الناشطين على المواقع صورة مايا وأرفقوها بفيديو ظهرت فيه نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارداشيان وبدت وهي تقوم بارتداء زي مماثل لزي مايا بلون أقرب إلى الذهبي. وتبين انها تفعل هذا بصعوبة بالغة وبمساعدة عدد من الأشخاص. وتفاعل مع المقطع الكثيرون ولفت بعضهم إلى أن التصميم لا ينطوي على الذوق الرفيع فيما اعتبر آخرون أنه مميز. كما قارنوا بين النجمتين اللبنانية والعالمية.

A post shared by divanista - ديفانيستا (@arabcelebritiesofficial)


 

المصدر: لها
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