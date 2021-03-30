المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة حامل بمولودها الأول.. وتزف الخبر السار بفيديو مميز

Lebanon 24
30-03-2021 | 12:00
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فاجأت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا متابعيها على تطبيق "انستغرام" بإعلان حملها بمولودها الأول بطريقة لطيفة.

 

وظهرت فاليري في بداية مقطع الفيديو وبيدها كوب من الماء، لتستدير فجأة وتظهر على طبيعتها من دون مكياج وببطنها المنتفخ، وتضع يدها عليها للإعلان بشكل رسمي للمرة الاولى عن حملها. واكتفت بالتعليق على المقطع بايموجي لقلوب حمراء.

A post shared by Valerie Abou Chacra (@valerieabouchacra)


 
 

يذكر أن فاليري تزوجت من رجل الأعمال زياد عمّار في الأول من آب من العام الماضي.

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