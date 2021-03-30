فتحة فستان أنغام تعرضها لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا الفيديو

جذبت الفنانة المصرية أنغام الأنظار أثناء وقوفها على مسرح مركز "المنارة" في القاهرة حيث أحيت حفلاً منذ أيام ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية "الربيع". واسترجع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو تم تسجيله خلال الحفل وظهرت فيه وهي تحاول ضبط أطراف فستانها لتمنعها من التطاير.

وأطلق هذا الأمر موجة من التعليقات التي ركزت على شعور الفنانة بالإحراج. ومما كتب فيها: " طيب لبسته ليش؟" و"محد قالهم يلبسوا شي ساتر إذا بيطلعو المسرح بدون فتحات؟" و"ولو لبست ساتر ماكان صار كذا" و" مجبورة تلبسين فستان بفتحة؟" و"تحطي نفسك في مواقف بايخة ليه؟" و"طيب كيف مشت فيه ووصلت للمسرح؟".

يشار إلى أن أنغام لم تتمكن من حبس دموعها أثناء أداء أغنية "طول ما أنت بعيد" واستقبل الجمهور ذلك بالهتاف والتصفيق لها.