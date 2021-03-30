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المرأة
الجمهور يتهم إعلامية بالإساءة إلى عاملتها المنزلية... هذا ما فعلته
Lebanon 24
30-03-2021
|
21:00
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مازحت الإعلامية السعودية نصرة الحربي عاملتها المنزلية بشأن شعرها بسبب تشعثه وصعوبة تسريحه. وذكرت أن الأخيرة تطلق على نفسها لقب "دوار الشمس" مشيرة إلى أنها تشبه الشمس عند استيقاظها من النوم.
ولفتت الإعلامية أيضاً إلى أن العاملة تمضي نحو ساعة إلى ساعة ونصف أثناء الاستحمام من أجل تنظيف شعرها تماماً. وأضافت أنها قررت وضع حد لهذا الوضع وأظهرت من خلال فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" كيف عملت على تغيير شكل شعر العاملة حيث أصبح أملس تماماً.
وعلقت: "أهم شي أنا ما عاد أخاف" وهو ما أثار استياء عدد من المتابعين الذين رأوا في هذا تعبيراً مسيئاً أو سخرية غير لائقة من شكل العاملة. وفي المقابل اعتبر آخرون أنها ترى في الأخيرة صديقة لها أو فرداً من أفراد الأسرة وتتصرف معها بعفوية وتمازحها. ومما كتب في التلعيقات: "أحسها عادي نصرة عفوية وطيبة مرة وشي حلو مهتمه بشغالتها" و"ما بيقدروا يعملو شي من دون تمنين ومسخرة وتصوير" و"العاملة متقبلة وعلاقتهم كويسة ويمزحون مع بعض والناس تجي وتسوي من الحبة قبة" و"أسلوب مسيء ونقول ليه الخدم يفترون فينا" و"يا ليت تنتقي مفرداتها يمكن تجرح مشاعرها من دون ما تحس".
المصدر: لها
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