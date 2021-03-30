المرأة

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بقوة: من الأفضل ترك المهنة

Lebanon 24
30-03-2021 | 23:00
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هاجمت الفنانة إلهام شاهين الفنان أحمد زاهر بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول رفضه تقديم المشاهد الجريئة ووصفها بأنها سيئة جارية في حياة صاحبها.

وقالت إلهام إنه يجب عدم خلط الأمور ببعضها، فالدين ليس له علاقة بالفن أو السياسة مضيفة: "لا يجب أن نخلط الأمور ببعضها، ولا يجب أن يتكلم كل شخص بأمور لا يفهم فيها".

ووجهت كلامها لأحمد زاهر قائلة: "لو أنت لا تحترم الفن وأهل الفن، فمن الأفضل ترك المهنة ولا تكون معهم، وأنا لا أحب من يطلقون آراء دينية داخل الفن، هذا شيء وذلك شيء آخر".

وكان الفنان أحمد زاهر قد أثار الجدل مؤخراً بسبب تصريحاته عن المشاهد الساخنة والقبلات حيث صرح قائلا "أنا إنسان شرقي ومربي بناتي على خطوط حمراء معينة، فمشاهد الـ(بوس) والمشاهد الساخنة سيئة جارية، وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده، وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهم نفس القيود".

على جانب آخر، انتهى مؤخرا عرض حكاية "حتة مني" ضمن مسلسل "زي القمر" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر وسارة الشامي، من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.
المصدر: لها
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