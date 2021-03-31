6 نصائح لأجمل خصلات مجعدة في الربيع

وصل الربيع، موسم التغيير والبدايات الجديدة، موسم الجمال وتجدد الأرض وما عليها. الربيع أيضًا موسم بداية ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى مزيد من العناية بالشعر استعدادًا للتغيير الذي يتعرض له الشعر في فصل الصيف. لذا يعد الربيع الوقت المثالي لتقييم روتين العناية المتبع بالشعر وإعادة النظر فيه.1. قص أطراف الشعرينصح بقص أطراف الشعر كل 6 أو 8 أسابيع لأن ذلك يساعد على سهولة التسريح وفك التشابك، كما أنه يساعد على الحد من التقصف وتساقط الشعر. الخصلات مهذبة الأطراف تبدو أكثر كثافة وقوة وصحة.2. تغيير منتجات العناية بالشعرالزيوت وأنواع الزبدة الثقيلة (مثل زيت الخروع وزبدة الشيا) فعالة للغاية في حفظ الرطوبة في الشعر خلال أشهر الشتاء الباردة، ولكن مع قدوم الربيع وارتفاع معدلات الرطوبة في الجو، من الأفضل استخدام الزيوت الخفيفة مثل الأفوكادو والجوجوبا.3. الحماية من الشمسيحتاج الشعر إلى الحمية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة بنوعيها UVA وUVB تمامًا كما تحتاج إليها بشرتك. يمكن أن يتسبب التعرض للشمس فترات طويلة في تلف الشعر الذي يظهر في صورة فقدان اللون والجفاف والضعف، وإصابة أطراف الشعر بالتقصف والترقق والهيشان. ينصح بارتداء غطاء للشعر مثل قبعة أو وشاح حريري عند الخروج في الشمس، كما ينصح باستخدام منتجات العناية بالشعر الطبيعية التي تحتوي على مكونات تبقى في الشعر لحمايته من أشعة الشمس الضارة.4. استخدام شامبو منقي بعد الأنشطة الخارجيةلمحبات أحواض السباحة في الربيع، ينصح باستخدام شامبو منقي في روتين العناية الخاص بك مرة كل شهر لإزالة الكلور الذي يوضع في ماء حوض السباحة وغيره من المواد الكيماوية الضارة التي يمكن أن تعلق في خصلات شعرك.5. طريقة غسل الشعر بالبلسم فقط "Co-Wash"هي طريقة يستخدم فيها البلسم لتنظيف الشعر وإزالة الأوساخ والزيوت والمواد المتراكمة. وتحتوي أنواع البلسم والمرطبات المستخدمة في طريقة "Co-Wash" على خواص أكثر ترطيبًا للشعر ونسب أقل من المنظفات القاسية التي تنزع الترطيب الطبيعي من الشعر. يمنح بلسم غسيل الشعر بهذه الطريقة تنظيفًا لطيفًا للشعر وفروة الرأس بدون التسبب في الجفاف.6. استخدام إكسسوارات الشعرالخصلات المجعدة طبيعيًا رائعة وجذابة والاهتمام بتزيينها بإكسسوارات الشعر المناسبة يمنحها إطلالة أكثر جمالًا. استخدمي ربطات الشعر والإكسسوارات المختلفة والورود لتجربي إطلالات جديدة في الربيع، شهر الجمال والألوان المبهجة والتغيير.