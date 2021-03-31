المرأة

أنف رويدا عطية حديث الجمهور... هكذا تغير (فيديو)

Lebanon 24
31-03-2021 | 12:00
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لفتت الفنانة السورية رويدا عطية الأنظار بأحدث فبديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيه بإطلالة عفوية طبيعية من دون ماكياج.

 

واعتذرت من ابنها زين بسبب ذلك مشيرة إلى أنها لا تحب المكياج. وبعد هذا علقت على شكل أنفها معبرة عن عدم رضاها على كيفية إظهار الفيلتر الذي تستخدمه له حيث طرأ عليه تغيير كبير. وقالت: "الحمدلله على نعمة العقل يا جماعة".

 

A post shared by RouwaidaAttieh رويداعطيه (@rouwaida_attieh)


 
 

وأرفقت الفيديو بالتعليق: "واضح الزهق يسعد أوقاتكن حبايبي". وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي تناولت شكلها من دون ماكياج حيث تراوحت آراء المتابعين بين من رأوا أنها تبدو جميلة من دون تطبيق المستحضرات ومن اشاروا إلى العكس.

 

كما ركز الكثيرون على شكل أنفها وسخر منه بعضهم ومما جاء في التعليقات في هذا السياق: " دعاية أنواع المناخير ولا شو واضح الزهق ضارب اطنابو" و"إي هيك ها المنخار بيعبي العين والراس" و"والله هههه صدمتيني معقول كنت مفكرتك عملتي عملية لمنخارك بأول فيديو" و" كانو الأنف صغران ورجع على الحضانة".

المصدر: لها
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