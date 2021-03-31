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المرأة
بعد الحكم لصالحها... سمية الخشاب غير مهتمة!
Lebanon 24
31-03-2021
|
18:00
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علقت الفنانة سمية الخشاب على حكم محكمة الأسرة بسيدي جابر في الإسكندرية، بإلزام الفنان أحمد سعد، بسداد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه كمؤخر صداق في الدعوى التي ضده وحملت رقم 2241 لسنة 2019.
وقالت سمية: "لا أشغل نفس الآن بتلك الأمور.. فقط أركز في عملي".
وأضافت: "سعيدة جداً بردود الأفعال حول برومو موسى.. والذي لاقى تفاعلاً كبيراً على السوشيال ميديا منذ طرحه".
وكان محامي الفنانة سمية الخشاب، قد أقام دعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق، وقدم حافظة مستندات تفيد بالزواج خلال الفترة من 20 تشرين الأول 2017 حتى 30 آذار 2019، وذلك بموجب عقد شرعي، مطالبا بسداد مبلغ 500 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق بينهما عقب طلاقها طلقة أولى وانتهاء عدتها، وألزمت المحكمة الفنان أحمد سعد بسداد المبلغ وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحددت المحكمة نظر الجلسة وجاء في صحيفة الدعوى التي قدمها محامي الخشاب للمحكمة إلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر المثبت في وثيقة الزواج وقدره نصف مليون جنيه للحصول على مستحقاتها.
المصدر: لها
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