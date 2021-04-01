المرأة

أحلام تخطف الأنظار بأحدث إطلالة.. نسخة عن شيرين عبد الوهاب؟ (صورة)

Lebanon 24
01-04-2021 | 09:00
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لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار بأحدث إطلالاتها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام". وبدت فيها في غاية الأناقة والتألق حيث اختارت فستاناً باللون الزهري بأكمام وصدر منتفخة. وأضافت إليه أكسسوارات تجمع اللونين الأبيض البراق والزهري.

 

وأثار هذا اللوك إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أن الفنانة تزداد شباباً وتجدداً مع مرور الوقت. وأثنى الكثيرون على جمالها وأناقتها فيما رأى آخرون أنها تشبه في بعض ملامحها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

 

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 

وحازت الصورة على أكثر من 45 ألف إعجاب في ساعات قليلة بعد نشرها، علماً أن أحلام أرفقتها بالتعليق: "ربحت او بالأصح. حسيت ربحتك وانتهى ربحي".

المصدر: لها
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