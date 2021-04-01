"قبقاب" أصالة يعرضها للسخرية.. ومتابعون: لازم يحطو بمتحف للفينيقيين (صور)

تسبب حذاء الفنانة السورية أصالة نصري بفتح باب من السخرية عليها، فبعد نشرها صورة لها في إحدى الاحتفاليات انهالت عليها التعليقات الساخرة ومنها تعليقات طالبت بوضع الحذاء الذي كانت ترديه في متحف للفينيقيين.

وظهرت أصالة، في لقاء إذاعي لها ببرنامج "عيشها بإنرجي" مع وائل منصور ومنة عامر، مرتدية "القبقاب" مع جوارب باللون الأسود، في إطلالة اعتبرها متابعون هي الأغرب بالنسبة للفنانة.

وبمجرد نشر صور لاطلالتها انهالت عليها التعيقات الساخرة، ومنها: "مش كل الموضة أناقة"، "بشوف إنه ها القبقباب مكانه المتحف مو لقاء تليفزيون"، "واضح إه حدا استعجل أصالة فنزلت بأول قبقاب".