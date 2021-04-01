لبنانية تصبح "تراند" على مواقع التواصل بعد تلقيها عرض زواج مليونياً من خليجي... وتردّ (فيديو)

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو لرجل يتحدّث بلهجة خليجية ويوجه رسالة إلى نجمة المواقع اللبنانية يمنى خوري التي تُعرف باسم "الدكتورة يومي"، وقال في الفيديو إنه حاول التواصل معها لكنه لم يتمكن من ذلك. وأضاف أنه مستعد لطلب يدها ولأن يقدم لها مليوني ريال وسيارة "رانج روفر" فارهة.

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وأثار هذا الأمر ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، وشكّك الكثيرون في صحة هذا العرض مشيرين إلى أن الفيديو مركّب، وأن هذا الرجل لا يمتلك المال ويهدف من خلال ذلك إلى الشهرة.

واللافت أن "يومي" ردّت عليه في مقطع نشرته على حسابها الخاص في تطبيق "سناب شات" وأبدت استغرابها هذا العرض، وقالت إنها فوجئت بانتشار الأخبار عنه. وتوجهت إلى الرجل بالقول إنها تحترمه لكنها لا تريد الزواج قبل أن تختتم بالقول: "مبروك الشهرة"... محققةً على أحد الحسابات في "إنستغرام" أكثر من 45 ألف مشاهَدة. وانتشر إثر هذا وسم أو "هاشتاغ" "مليونين ورنج مهر الدكتورة يومي".

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