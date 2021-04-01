كندة علوش تكشف دور شيرين رضا في زيادة وزنها قبل زفافها! (فيديو)

في لقائها ضمن برنامج "سهرانين" الذي يقدّمه الفنان أمير كرارة عبر قناة ONE، استعادت الفنانة السورية كندة علوش ذكريات ما حدث معها من زيادة وزن قبل حفل زفافها بفترة قصيرة، فقالت إنها كانت تصوّر مسلسل "حجر جهنم" من إخراج المخرج السوري الراحل حاتم علي، وشاركها في بطولته شيرين رضا وأروى جودة.وأضافت أن شيرين رضا مهما تناولت من طعام لا يزيد وزنها، فهذه طبيعة جسدها، خاصة أن والدتها أجنبية، متذكرةً أنه بجانب موقع التصوير كان هناك عربة تبيع "زلابية"، وكانت شيرين تحب شراءها.وأكملت أن شيرين كانت تشتري أكثر من علبة، تأكل منها قطعتين فقط بينما تأكل كندة علبتين، موضحة أنها كانت قد خسرت خمسة كيلوغرامات، لكن بسبب شراء شيرين رضا لـ"الزلابية" وتناولها لها زاد وزنها ستة كيلوغرامات في أسبوع.وأكدت كندة أنها لم تستطع قفل فستانها يوم زفافها بسبب زيادة وزنها.يُشار إلى أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما في أحد الفنادق في أسوان في كانون الثاني 2017، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير. ورُزقت منه بابنتها "حياة".من ناحية أخرى، أعلنت كندة علوش عن وفاة عمّتها بعد رحيل زوجها بيومين فقط، ونشرت على حسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة لعمّتها وزوجها وعلّقت عليها قائلة: "بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي، انتقلت إلى رحمة الله عمّتي الغالية حبيبتي رانية علوش... إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى". وتابعت داعيةً لهما: "يا رب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، عزائي لأبناء عمّتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين، الله يصبّركم ويكون معكم".