14
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
كندة علوش تكشف دور شيرين رضا في زيادة وزنها قبل زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
01-04-2021
|
23:00
A-
A+
A+
A-
في لقائها ضمن برنامج "سهرانين" الذي يقدّمه الفنان أمير كرارة عبر قناة ONE، استعادت الفنانة السورية كندة علوش ذكريات ما حدث معها من زيادة وزن قبل حفل زفافها بفترة قصيرة، فقالت إنها كانت تصوّر مسلسل "حجر جهنم" من إخراج المخرج السوري الراحل حاتم علي، وشاركها في بطولته شيرين رضا وأروى جودة.
وأضافت أن شيرين رضا مهما تناولت من طعام لا يزيد وزنها، فهذه طبيعة جسدها، خاصة أن والدتها أجنبية، متذكرةً أنه بجانب موقع التصوير كان هناك عربة تبيع "زلابية"، وكانت شيرين تحب شراءها.
وأكملت أن شيرين كانت تشتري أكثر من علبة، تأكل منها قطعتين فقط بينما تأكل كندة علبتين، موضحة أنها كانت قد خسرت خمسة كيلوغرامات، لكن بسبب شراء شيرين رضا لـ"الزلابية" وتناولها لها زاد وزنها ستة كيلوغرامات في أسبوع.
وأكدت كندة أنها لم تستطع قفل فستانها يوم زفافها بسبب زيادة وزنها.
يُشار إلى أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما في أحد الفنادق في أسوان في كانون الثاني 2017، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير. ورُزقت منه بابنتها "حياة".
من ناحية أخرى، أعلنت كندة علوش عن وفاة عمّتها بعد رحيل زوجها بيومين فقط، ونشرت على حسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة لعمّتها وزوجها وعلّقت عليها قائلة: "بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي، انتقلت إلى رحمة الله عمّتي الغالية حبيبتي رانية علوش... إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى". وتابعت داعيةً لهما: "يا رب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، عزائي لأبناء عمّتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين، الله يصبّركم ويكون معكم".
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الاقفال العام.. الدولار يرتفع
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. الدولار يرتفع
09:13 | 2021-04-03
03/04/2021 09:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في بلدة لبنانية.. اطلاق نار كثيف والجيش يتدخل
Lebanon 24
توتر كبير في بلدة لبنانية.. اطلاق نار كثيف والجيش يتدخل
21:48 | 2021-04-03
03/04/2021 09:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا أجاب ولي العهد السعودي رئيس وزراء العراق عن لبنان؟
Lebanon 24
بماذا أجاب ولي العهد السعودي رئيس وزراء العراق عن لبنان؟
13:09 | 2021-04-03
03/04/2021 01:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المدارس ستفتح وسيتنقل الناس بحرية.. بُشرى سارة من فراس أبيض ولكن
Lebanon 24
المدارس ستفتح وسيتنقل الناس بحرية.. بُشرى سارة من فراس أبيض ولكن
08:51 | 2021-04-03
03/04/2021 08:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جومانا مراد منهارة.. لقطات أولى من عزاء طفلتها ديانا (صور وفيديو)
Lebanon 24
جومانا مراد منهارة.. لقطات أولى من عزاء طفلتها ديانا (صور وفيديو)
09:00 | 2021-04-03
03/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2021-04-03
7 عادات سيئة شجّعي أسرتك على التخلص منها
21:00 | 2021-04-03
زوجة شقيق طارق العريان: أصالة صعب نسيانها
18:00 | 2021-04-03
بأسلوبها الخاص.. ياسمين صبري تردّ على الحاسدين والحاقدين عليها!
15:00 | 2021-04-03
بعد ابتعادها عن الساحة الفنية.. فلة الجزائرية تظهر بوجه منتفخ وملامح مختلفة (فيديو)
12:00 | 2021-04-03
نسرين طافش تعلن فسخ خطوبتها.. وهذا هو السبب
09:00 | 2021-04-03
قُبلة حارة من اللبنانية دانييلا سمعان لفابريغاس تشعل مواقع التواصل (صورة)
فيديو
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يسرق "الميكروفون" من يد مراسلة تلفزيونية (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يسرق "الميكروفون" من يد مراسلة تلفزيونية (فيديو)
15:00 | 2021-04-03
04/04/2021 02:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوني" تطلق هاتفها الذكي "Xperia 1" في هذا الموعد!
Lebanon 24
"سوني" تطلق هاتفها الذكي "Xperia 1" في هذا الموعد!
12:00 | 2021-04-03
04/04/2021 02:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جومانا مراد منهارة.. لقطات أولى من عزاء طفلتها ديانا (صور وفيديو)
Lebanon 24
جومانا مراد منهارة.. لقطات أولى من عزاء طفلتها ديانا (صور وفيديو)
09:00 | 2021-04-03
04/04/2021 02:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact