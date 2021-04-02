أصالة تكشف انها كانت تتناول أدوية ضد الاكتئاب وتتوعد: "هضربه بالبوكس"؟

حلت الفنانة السورية أصالة ضيفة على برنامج "عيشها بإنرجي" الذي يقدمه كل من وائل منصور ومنة عامر عبر أثير إذاعة "إنرجي". وخلال الحلقة أدلت بالعديد من التصر يحات اللافتة.

وفي هذا السياق، قالت إنها لا تحب أن تتم مناداتها باسمها الحقيقي وإنها تفضل اسم صولا. كما أشارت إلى أنها لا تحب أن تسأل عن عمرها لأن هذا أمر خاص. وقالت إنه لا فائدة من معرفة عمر أي شخص وتابعت: "لو حد سألني عن عمري هضربه بالبوكس محدش هيستفيد حاجة من عمري".

وكشفت أنها كانت تتناول أدوية مضادة للاكتئاب وأنها توقفت عن ذلك، مع الإشارة إلى أن هذا سبب معاناتها من الصداع ودفعها إلى استشارة 3 أطباء نفسيين.

كما تحدثت عن ظهور الشعر الأبيض لديها لافتة إلى أنها لا تتأقلم مع ذلك. وأضافت أنها قامت بصبغه مرات عدة.

وتطرقت أيضاً إلى الإجراءات التي قامت بها في ظل انتشار فيروس كورونا لافتة إلى أن هذا تزامن مع أزمتها الخاصة التي وصفتها بـ"كورونتي الخاصة".

كذلك أشارت خلال اللقاء إلى أنها تقوم بكتابة مذكراتها الخاصة بالتعاون مع صديق مقرب منها. كما ذكرت أنها قررت خوض تجربة التمثيل بالتعاون مع المخرج محمد حشيش.