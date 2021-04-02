تسير على خطى والدتها.. هذا ثمن حقائب زينب فياض ابنة هيفا وهبي المفضلة

لا شك أن الحقيبة هي صديقة كل إمرأة، وهي من الأمور المقربة الى قلبها، تماماً مثل مجوهراتها، خصوصاً أن البعض منها يعيش معها فترات طويلة ولا تبطل موضتها، وبالتالي بوسع إبنتها أن تحملها من بعدها.

ويبدو أن للحقائب مكانة كبيرة في قلب زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي الوحيدة والتي يبدو أنها بدأت بالسير على خطاها بولعها بقطع الموضة.

ومن خلال متابعة صفحتها الخاصة على إنستغرام، والتي قارب أن يلامس عدد متابعيها المليون، يمكن ملاحظة عشقها للتصاميم الكلاسيكية من الشنط، ولفتت أربعة منها على وجه التحديد وهي تحمل بطاقات سعر بأرقام ليست بقليلة.

حقيبة غوتشي Dionysus:

هذه الحقيبة هي مثال للكلاسيكية الفاخرة بحجم متوسط مثالي لكل سيدة، تحمل رأس النمر الأيقوني الخاص بغوتشي وقد صممتها الدار كتكريم للإله اليوناني Dionysus والذي يقال أنه اجتاز نهر دجلة على ظهر نمر أرسله له زيوس. ثمن هذه الحقيبة 2690 دولار أميركي.

حقيبة لويس فيتون The Multi Pochette:

هذه الحقيبة الحيوية التي تلتف حول الجسم تتمتع بميزة تعدد الإستعمالات وتعتبر حقيبتان في واحدة. إنها عملية للغاية كونها تتضمن جيوب متعددة وقد صنعت من جلد المونوغرام الذي تشتهر به لويس فيتون مع سلسلة ذهبية قابلة للإزالة وحزام وهي تحمل بطاقة سعر 1885 دولار أميركي.

حقيبة JACQUEMUS Le Chiquito Noeud Bag:

هذه الشنطة ذات حجم صغير معتدل تتسع لحاجاتها الاساسية وهي عملية للغاية بحيث بوسعك حملها الى كل مكان وفي مختلف الأوقات وسعرها مقبول مقارنةً بالأخريات وهو 715 دولار أميركي.

حقيبة ديور Saddle bag:

هذه الحقيبة الأيقونية تم إعادة ابتكارها من جديد على يد ماريا غراسيا شويري هذا الموسم مع ستايل أسطوري وتفاصيل معدنية باللون الذهبي تحمل لوغو الدار على الحزام من الجانبين. أما سعرها، فهو يوازي 4000 دولار أميركي!