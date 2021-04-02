إبنة رانيا فريد شوقي تحدث ضجة وتتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ملابسها! (فيديو)

تداول بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" مقاطع مصورة جديدة لملك عوض، إبنة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيها الشابة وهي ترقص مرتدية ملابس جريئة. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات. وتعرضت إثر هذا للكثير من الانتقادات حيث اعتبر الناشطون أنها تخطت الحدود وأنه كان بإمكانها الظهور بإطلالة أكثر احتشاماً.

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في المقابل قارن بعضهم بينها وبين والدتها ورأوا أنها تشبهها إلى حد كبير. يشار إلى أنها نشرت قبل هذا، عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، صوراً أثارت استغراب الجمهور حيث اعتبر أنها تخالف بيئة المجتمع المصري.

ويذكر أن ملك هي ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي من زوجها الدكتور عاطف عوض مصمّم الرقصات وعميد معهد الباليه في أكاديمية الفنون ولها شقيقة تدعى فريدة. وهي تعمل في مجال عروض الأزياء كموديل لإحدى المجلات وتحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها عبر "إنستغرام" أكثر من 57 ألفاً.