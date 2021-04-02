زوجة تامر حسني تفقد والدها... وتنعاه بحزن شديد: "راح القلب" (صورة)

تعيش مصمّمة الأزياء المغربية بسمة بوسيل حالة من الحزن بسبب وفاة والدها. وهو ما أشارت إليه من خلال حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث نشرت صورة جمعتها وإياه وأولادها وأرفقتها برسالة مطوّلة كتبت فيها: "راح القلب اللي كان بصبّرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها... ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا. إنا لله وإنا اليه راجعون".



وأضافت: "اللهم ارحم من عزّ عليّ فراقه. يا ربّ إن ابي أغلى من فقدت، ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يا رب يا رحيم".واختتمت رسالتها بالقول: "ربِ إنه ليس معي ولكنه في قلبي فى دُعائي. انتقل الى جوارك لكنه موجود فى كل تفاصيل حياتي؛ اللهمّ ارحم أبي بقدر اشتياقي له، اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شيء فأرحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً".وإثر هذا، تفاعل الكثيرون مع بسمة ووجه إليها عدد كبير من المشاهير والفنانين كلمات العزاء.

A post shared by 𝓑𝓪𝓼𝓼𝓶𝓪 𝓑𝓸𝓾𝓼𝓼𝓮𝓵 🇲🇦 (@bassmaboussel)