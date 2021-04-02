زوجة تامر حسني تفقد والدها... وتنعاه بحزن شديد: "راح القلب" (صورة)

تعيش مصمّمة الأزياء المغربية بسمة بوسيل حالة من الحزن بسبب وفاة والدها. وهو ما أشارت إليه من خلال حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث نشرت صورة جمعتها وإياه وأولادها وأرفقتها برسالة مطوّلة كتبت فيها: "راح القلب اللي كان بصبّرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها... ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا. إنا لله وإنا اليه راجعون".
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A post shared by 𝓑𝓪𝓼𝓼𝓶𝓪 𝓑𝓸𝓾𝓼𝓼𝓮𝓵 🇲🇦 (@bassmaboussel)