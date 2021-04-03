المرأة

زوجة شقيق طارق العريان: أصالة صعب نسيانها

Lebanon 24
03-04-2021 | 21:00
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حلّت الفنّانة أصالة ضيفة ببرنامج "عيشها بإنرجي"، المذاع عبر راديو NRJI، والذي يقدمه كل من وائل منصور ومنة عامر.

 

وخلال الحلقة أجرت غادة العريان، زوجة شقيق طارق العريان، مداخلة هاتفية بالبرنامج، وقد أثنت في حديثها عن أصالة، وقالت: "إن أصالة إنسانة محبة، تعطي الحب بلا حدود، تحافظ على إنسانيتها وعلى أبنائها وعلى بيتها".

 

وأضافت أن أصالة تمكنت من تجاوز محنة انفصالها عن طارق العريان، والتي لم تكن سهلة بالمرة، ولكنها كانت بجانبها في هذه المشكلة حتى استطاعت تجاوزها تماما.

 

وأضافت: "أصالة كانت دائما سباقة بتوزيع الحب على الجميع، بمن فيهم الأسرة التي اعتادت التجمع عندها في المنزل، مشيرة إلى أن أصالة من الصعب نسيانها أو وصفها بمجرد "ست وراحت" ولكنها كانت أماً لعائلتهم".

 

ووصفتها غادة بالتواضع، حيث قالت أن أصالة الفنانة خارج المنزل، هي على العكس في قمة تواضعها داخل المنزل.

 

المصدر: نواعم
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