بعد ابتعادها عن الساحة الفنية.. فلة الجزائرية تظهر بوجه منتفخ وملامح مختلفة (فيديو)

حرصت الفنانة فلة الجزائرية على توجيه المعايدة للفنانة دنيا بطمة بمناسبة عيد ميلادها من خلال مقطع فيديو غنت فيه لها وتمنت لها عيداً سعيداً بطريقتها الخاصة.

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وظهرت فلة في المقطع بإطلالة كاجوال بسيطة داخل السيارة، ونقلت رسالة من المنتج محمد الترك لزوجته بمناسبة يوم ميلادها وغنت بصوتها لزميلتها الفنانة المغربية.

ولفتت فلة المبتعدة منذ فترة عن الساحة الفنية، الأنظار بظهورها على طبيعتها من دون مكياج، ورغم أنها أخفت وجهها بنظارات الشمس ألا أن وجود بعض الانتفاخ في وجهها غيّر من شكلها بالكامل، وبدت مختلفة.

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال اعجاب الآلاف من المتابعين ومحبي فلة، وانتقد البعض خضوعها لحقن الفيلر والبوتكس، معتبرين أنها غيّرت ملامحها، في حين دافع عنها البعض الآخر ورأى بأنها لم تتغيّر والمسألة لا تتعدى كونها اكتسبت بعض الوزن الزائد بسبب الحجر المنزلي المفروض مع انتشار فيروس كورونا.