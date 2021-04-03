المرأة

بأسلوبها الخاص.. ياسمين صبري تردّ على الحاسدين والحاقدين عليها!

Lebanon 24
03-04-2021 | 18:00
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بعد غيابها عن السباق الرمضاني لهذا العام، وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة شديدة لعيون الحاسدين والحاقدين عليها، من خلال بوست نشرته، عبر صفحتها على "تويتر".

 

ووجهت النجمة المصرية كلامها قائلة: "ألا قل لمن بات لي حاسداً، أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب، فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب..الإمام الشافعي".

ألا قل لمن بات لي حاسداً، أتدري على من أسأت الأدب

أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب
فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب.
-الإمام الشافعي.

 

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية" والذي شاركت فى بطولته بجانب أحمد مجدي وأحمد الشامي وسارة الشامي وأيتن عامر ونهال عنبر وأشرف زكي وإدوارد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.

المصدر: لها
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