7 عادات سيئة شجّعي أسرتك على التخلص منها

سنوات تربية الأطفال مرهقة، وقد تدفعكِ أحياناً إلى الانغماس في أشياء تتحول مع الوقت إلى عادات سيئة تقوم بها الأسرة وتصيب الجميع بالإرهاق أو عدم الرضى، لذا عليكِ التوقف من وقت لآخر، من أجل تشجيع أفراد أسرتك ومساعدتهم في التخلص من العادات السيئة كالتي تحملها السطور التالية.1- المشاحناتأي أسرة تحدث فيها مشاحنات، ولكن مع إهمال هذه المشاحنات، قد تستمر في التزايد لتصبح عادة، حتى يضيع اليوم كله في المشاحنات بين الأطفال، أو بينك وبين زوجك، أو بينك وبين أطفالك.المشاحنات مرهقة وسارقة للوقت والبهجة، لذا عليكِ مكافحتها عبر العمل على إيقافها في كل مرة، مثلاً أوقفي الجميع واطلبي الالتزام بالهدوء بدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة، بعد عدد من المرات سيعمل الجميع على ضبط نفسه وعدم الدخول في مشاحنات دون جدوى.2- الفوضىبالتأكيد لن يكون كل شيء مثالياً، ولكن هناك حد أدنى من التنظيم يجب أن يكون موجوداً في بيتك ويلتزم به أفراد الأسرة، فإذا لاحظتِ أن الفوضى أصبحت عادة، عليكِ وضع القوانين للحفاظ على تنظيم المنزل، مثل أن يضع كل فرد ملابسه في مكانها المخصص، وأن يلتزموا بأداء مهمة ما للحفاظ على المنزل منظماً ونظيفاً.3- الإسراف والبذخلا يرغب أحد في حرمان أطفاله من شيء، ولكن هذا لا يعني الإسراف وإهدار المال، يجب أن تضعي قوانين لإنفاق، وأن يتعلم جميع أفراد الأسرة الالتزام بالميزانية، وتنظيم الإنفاق، والادخار أيضاً، حتى لا تتعرّض الأسرة لأزمات مالية تهدد استقرارها، وأيضاً حتى يتعلم الأطفال عادات إنفاق صحية تساعدهم في المستقبل.4- المبالغة في المواعيديستفيد الجميع من الأنشطة والهوايات، ولكن المبالغة في الجداول تصيب أفراد الأسرة بالإرهاق وتحرمهم من قضاء وقت مشترك، لذا حددي الأولويات، وخففي الجداول الزمنية، واعملي على توفير وقت للاسترخاء والتواصل مع أفراد الأسرة.5- عدم الاجتماع حول مائدة الطعامعلى الرغم من ضيق الوقت والانشغال، يجب الحرص على أن يجتمع أفراد الأسرة حول مائدة الطعام ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً، حتى يحصل الجميع على فوائد الوجبات العائلية التي توفر الحميمية والقرب وتعزز التواصل بين أفراد الأسرة.6- المبالغة في استخدام التكنولوجيانحن في عصر التكنولوجيا، لن تتمكني من حرمان أطفالك منها، ولكن يجب وضع قوانين للحد من استخدام التكنولوجيا، بحيث يتسنّى للأطفال الخروج واللعب مع الأصدقاء بطريقة صحية، وأن يحصلوا على فرصة للتواصل الحقيقي معاً كأسرة واحدة لا يشتت انتباههم الهواتف الذكية أو شاشة التلفزيون.7- المقارناتلا تسمحي للصور المثالية على مواقع التواصل الاجتماعي بدفعكِ نحو عادة المقارنة السخيفة، لا تقارني أطفالك بأقرانهم، ولا تقارني زوجك بأزواج آخرين، بل ركزي على الجوانب الإيجابية في حياتك، واستمتعي وأظهري شعورك بالامتنان للنعم التي وهبها لكِ الله.