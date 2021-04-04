تفاصيل فستان هيفا وهبي الساتان الذي نفذ من الأسواق.. اليكم سعره

في أحدث ظهور لها، نشرت الفنانة هيفا وهبي صورةً لها على انستغرام متألقة بفستان فضي لامع ذو كتف واحد مميز ومثير، لاق بها جداً وأبرز جمالها الآسر. هذا ونسقت معه أكسسوارات مختلفة. فمن أي ماركة هذا الفستان وكم يبلغ ثمنه؟
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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
فستان سهرة Roxy متطور ومذهل يلفت الأنظار بكل تأكيد. مصنوع من الساتان المعدني اللامع، يمتد هذا النمط ذو القطع المنحازة على طول خطوط الجسم قبل أن يتحول إلى تنورة مثيرة.
نفذ الفستان من الأسواق ما ان ارتدته هيفا، ويبلغ ثمنه حوالي 1402 دولار أميركي.