تفاصيل فستان هيفا وهبي الساتان الذي نفذ من الأسواق.. اليكم سعره

في أحدث ظهور لها، نشرت الفنانة هيفا وهبي صورةً لها على انستغرام متألقة بفستان فضي لامع ذو كتف واحد مميز ومثير، لاق بها جداً وأبرز جمالها الآسر. هذا ونسقت معه أكسسوارات مختلفة. فمن أي ماركة هذا الفستان وكم يبلغ ثمنه؟

اختارت هذه المرة هيفا أن تطل بأسلوب جريء، وهو أمر لطالما عودتنا عليه، فاختارت فستان باللون الفضي من تصميم علامة غالفان لندن Galvan London. هذا الفستان الذي نفذ من الأسواق ما ان ارتدته هيفا.





فستان سهرة Roxy متطور ومذهل يلفت الأنظار بكل تأكيد. مصنوع من الساتان المعدني اللامع، يمتد هذا النمط ذو القطع المنحازة على طول خطوط الجسم قبل أن يتحول إلى تنورة مثيرة.



نفذ الفستان من الأسواق ما ان ارتدته هيفا، ويبلغ ثمنه حوالي 1402 دولار أميركي.