نجمة سورية تكشف عن تعرضها للضرب على يد زوجها: "لا اعتبره تعنيفاً" (فيديو)

كشفت الفنانة السورية جيني إسبر للمرة الأولى عن أسباب طلاقها بعد أكثر من 6 سنوات من الانفصال موضحة أن الخيانة كانت سبباً في انتهاء الأمور بينهما وأصرارها على الطلاق.



وعلقت جيني إسبر قائلة :"السبب هو أننا وصلنا لطريق مسدود وأفكارنا كانت مختلفة وصار بينا شرخ إحنا الاتنين فبطلنا نحب بعض.. وحصل غدر وخيانة وعدم تفاهم وكتير أمور خلتني أقول خلاص ما ينفع نكمل".



وحول شعورها حول الخيانة أكدت أن جمال المرأة لا يمنع زوجها من خيانتها في النهاية لأن الأمر يتعلق بطريقة تعامل الرجل ونظرته للمرأة، معلقة :"ساعات بحس إنه الرجل يتعامل مع المرأة كأنها طبخة ولا يمكن أن يأكلها كل يوم ولازم يغير طعم فمه".وأكدت جيني إسبر أنها لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها للخيانة وأنها تغاضت عنها في بعض اللحظات قائلة :"كنت لا أريد أن أخرب بيتي"، وكشفت عن تعرضها للضرب أيضاً من قبل زوجها لأن شخصيتها انفعالية.

وفي تعليق لاقى انتقادات، قالت اسبر: "نعم ضربني كفّ ولا أعتبره "تعنيفاً"!".

#جيني_أسبر: نعم ضربني كفّ ولا أعتبره "تعنيف"!!#شو_القصة مع الاعلامية #رابعة_الزيات



— Lana Tv تلفزيون لنا (@TVLANA_OFFICIAL) April 3, 2021





ولفتت إلى أنها تبحث عن الاستقرار لكنها ليست ضد فكرة الزواج مشيرة إلى أنها لا ترفض تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، لكنها لم تعثر حتى الأن على رجل يستحق ان تكمل مشوار حياتها معه خاصة أنها مرت بتجربة زواج فاشلة وأصبحت تفكر بشكل منطقي أكثر الأن.



وكشفت جيني إسبر في 2016 كيف طلبت الطلاق من زوجها، المنتج عماد محسن، بعد أن اكتشفت خيانته وسامحته، معتبرة ان تلك الخيانة لم تكن السبب الوحيدة لطلبها الطلاق رغم وجود ابنة بينهما.



وقالت إسبر أنها لم تخف خبر طلاقها، حيث انتشر بشدة في ذلك الوقت، وقالت إنها قطعت أشواطاً طويلة مع زوجها قبل طلب الطلاق، وأنها من المستحيل أن تعود إليه.