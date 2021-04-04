المرأة

قادت موكب المومياوات الملكية.. حسناء تثير ضجة في مصر (صور)

Lebanon 24
04-04-2021 | 12:50
A-
A+
Doc-P-809647-637531377372810093.jpg
Doc-P-809647-637531377372810093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سلطت الأضواء على شابة حسناء قادت موكب المومياوات الملكية في رحلته عبر القاهرة من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

ورغم بروز العديد من الوجوه النسائية خلال الموكب، أمس السبت، إلا أن هذه الفتاة التي ظهرت وهي ترتدي ملابس فرعونية كانت الأكثر إثارة لانتباه الجمهور، حيث تساءل العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هويتها، ليتبين لاحقا أنها عارضة أزياء وممثلة مصرية بريطانية، تدعى، ميرال ماهيليان.

وعلقت ميرال على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من خلال صفحتها على "إنستغرام" قائلة: "فخورة جدا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءا من مثل هذا اليوم التاريخي. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب".

واشتهرت الشابة بظهورها في العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها، حيث أنها تعمل في مجال الإعلانات التجارية منذ سنوات، كما قدمت أول أعمالها على الصعيد الفني عام 2017، مع الفنان، أمير كرارة، من خلال مسلسل "كلبش".

وفي نفس العام، شاركت ميرال في بطولة فيلم "القرد بيتكلم"، من ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺇﺧﺮاﺝ، بيتر ميمي، وبطولة، أحمد الفيشاوي، وعمرو واكد، وريهام حجاج، وسيد رجب، ورانيا شاهين.

واشتهرت ميرال بتجسيدها شخصية، إنجي الموجي، في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" عام 2018 من بطولة، داليا البحيري، وفراس سعيد، وأمل رزق، وأميرة العايدي، وهبة الأباصيري، والمسلسل من إخراج، منال الصيفي.

 

A post shared by ميرال / Miral (@miralmahilian)

 

A post shared by ميرال / Miral (@miralmahilian)

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-04
21:00 | 2021-04-04
18:00 | 2021-04-04
15:00 | 2021-04-04
12:00 | 2021-04-04
09:00 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website