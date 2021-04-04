غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور لها.. فيلتر أو تجميل؟ (فيديو)

أثارت الفنانة غادة عبدالرازق، جدلا بين متابعيها عبر مواقع التواصل على خلفية نشرها مقطع فيديو على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أظهر اختلاف ملامحها، وأصبحت بشكل أصغر سنًا، الأمر الذي أرجعه بعض متابعيها إلى إجرائها عملية تجميل مؤخراً.

وانتقد عدد كبير من الجمهور ما أقدمت عليه غادة بسبب تغيّر ملامحها لدرجة أن عدداً من متابعيها لم يتعرف عليها، في حين أعجب آخرون بإطلالتها معتبرين أنها بدت أصغر سناً مما تظهر عليه في العادة.

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وتفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته غادة وحاصروها بتساؤلاتهم ما إذا كان التغيّر الحاصل نتيجة خضوعها لعمليات التجميل أو من تأثيرات الفيلتر الذي استخدمته في التصوير.

