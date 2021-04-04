المرأة

حيل بسيطة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

Lebanon 24
04-04-2021 | 23:00
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تعاني بعض الفتيات من خطوط وتجاعيد محيط الشفاه المزعجة، وغالبا ما تلجأن الى الكريمات المرطبة والمكياج لإخفائها والتخلص من شكلها خاصة في الصور، ولكن في الحقيقة هناك بعض الحلول البسيطة التي يمكن تطبيقها للتخلص من هذه المشكلة.

يعتبر التقشير والترطيب من الخطوات الأساسيّة في مجال تمليس تجاعيد محيط الشفاه. لتقشير الشفاه يكفي الاستعانة بخليط من السكر الأسمر والعسل يُضاف إليه بضع قطرات من زيت اللوز. يُدلّك هذا الخليط على الشفاه مرّة أسبوعياً لتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.

وكذلك يساعد المصل المضاد للتجاعيد في تخفيف بروزها حول الشفاه. يُنصح باختياره من نوع الكريم اليومي نفسه وتطبيقه بحركات دائريّة مع التركيز على مناطق ظهور الخطوط المزعجة حول الشفاه.

ويمكن أيضا استخدام مستحضر أساس مملّس، ويُطبّق هذا المستحضر قبل كريم الأساس ويعمل على تعبئة الخطوط والتجاعيد بالإضافة إلى إخفاء الشوائب الظاهرة على سطح البشرة.

ويساعد تطبيق كريم أساس يشدّ البشرة على تحقيق مفعول عملي يعيد الحيويّة إلى الجلد.
المصدر: لها
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