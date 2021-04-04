أطعمة تزيد من خصوبة المرأة..

بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستعاني حوالى واحدة من كل 10 نساء من العقم. ويعد الحفاظ على نظام غذائي صحي أمراً مهماً في كل مرحلة من حياة المرأة، ولكنه مهم بشكل خاص عند محاولة الحمل بطفل.

الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center، تنصح السيدات المقبلات على الحمل بهذه الأطعمة.



1. الأعشاب البحريةالأعشاب البحرية مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على إثراء الكبد والكلى والمثانة والغدة الكظرية، وهي أعضاء حيوية لصحة الخصوبة.2. سمك السلمونسمك السلمون مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي ثبت أنها تنظم تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.3. التينيُعتقد أن التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق، والآن لدينا أدلة علمية. يحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البيض والإباضة.4. المحارمن المعروف أن المحار يزيد الرغبة الجنسية، ولكن يمكن أن يكون المحار أيضاً مصدراً كبيراً للخصوبة لأنه مليء بالزنك، مما يزيد من إنتاج بيض جيد الجودة.5. التوتأي نوع من أنواع التوت مفيد في حماية البيض من التلف والشيخوخة؛ لأنها مليئة بمضادات الأكسدة. تم ربط الفراولة بزيادة الرغبة الجنسية لدى المرأة بشكل طبيعي.6. الفول والفاصولياءالفول والفاصوليا هي بروتين خال من الدهون ومليئة بالحديد مما يساعد على زيادة الخصوبة والرغبة الجنسية. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى الإباضة، أي عندما لا تنتج الإباضة بويضة صحية.7. الخضر الورقيةالخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ والروميني والجرجير والبروكلي غنية بحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي ثبت أنه يحسن الإباضة. كما تزيد الخضراوات الورقية بشكل طبيعي من الرغبة الجنسية لدى المرأة.8. جذر الماكايزيد جذر الماكا من الخصوبة عند الرجال والنساء عن طريق زيادة الطاقة وتقوية جهاز المناعة وتوفير المعادن والعناصر الغذائية الحيوية. جذر Maca مليء بالحديد واليود.9. اليامز "البطاطا الحلوة الحمراء"تظهر الأبحاث أن اليام يحتوي على مادة تحفيز الإباضة يمكن أن تساعد في زيادة الخصوبة.10. الخضار والفواكهيعد تناول ما يصل إلى ثلاث حصص يومياً من الفواكه والخضروات الطازجة أمراً مهماً لأي نظام غذائي، ولكنه مهم بشكل خاص عند التخطيط للحمل.