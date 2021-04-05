الى النساء: "سبوتنيك – V" وعمليات التجميل.. هل من خطورة؟

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غبنسبورغ، انه لا يمكن أن يؤثر لقاح "سبوتنيك – V" على جينوم الإنسان وقدرته الوراثية.وأوضح في حديث أدلى به اليوم لوكالة "نوفوستي" الروسية قائلا "إنه يمكن أن يؤثر على جينوم الإنسان فقط ما له علاقة بحمضه النووي، شارحاً "في حال عجز اللقاح عن التكاثر في جسم الإنسان فإنه لا يمكن أن يتكامل مع حمضه النووي".إذن، فإن "لقاح "سبوتنيك" لا يمكن أن يؤثر بطريقة ما على القدرة الوراثية ولا على الحمض النووي أو على أية أشياء لها علاقة بتغييره.كما قال إن لقاح "سبوتنيك – V " لا يمكن أن يؤثر سلبا على صحة النساء اللواتي خضعن لعمليات تجميل، بما في ذلك عملية حقن البوتوكس بغية تكبير الثديين.وأوضح قائلا: "إننا لم نسجل أي ترابط بين أي لقاح من جهة وعمليات تجميلية وحقن البوتكس وتكبير الثديين من جهة أخرى. وليست هناك أية مقدمات حتى مقدمات نظرية لذلك.