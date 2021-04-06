المرأة

إعلامية تُحرج فناناً سعودياً بطلبها: "خذني زوجة رابعة"! (فيديو)

Lebanon 24
06-04-2021 | 09:00
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أحدثت الإعلامية منال العيسى ضجة كبيرة على المواقع بسبب فيديو تم تداوله مؤخراً وظهرت فيه برفقة الفنان السعودي خالد عبد الرحمن.

 

 

وفي الفيديو بدا الأخير وهو يؤدي أغنية في أحد الأماكن قبل أن تقترب منه الإعلامية العاملة في إحدى القنوات السعودية وتعبر عن إعجابها الشديد به. واشارت إلى أنه "عشق الطفولة" وعن طريق المزاح طلبت منه أن تكون زوجته الثانية. وأجاب بأنه متزوج من ثلاث نساء فدعته إلى أن تكون هي الرابعة لافتة إلى أن الشرع "محلل أربعة".

 

منال العيسى لـــ خالد عبدالرحمن انت عشق الطفولة وماتدري انك عشقي وانك مهبل البنات كلهم .. خذني زوجة رابعة لك! pic.twitter.com/AkNQ1bQonP

وبدت علامات الإحراج والخجل على وجه الفنان. وأطلق هذا موجة من التعليقات على "تويتر" وانتقد بعض المتابعين الإعلامية مشيرين إلى أنها تخطت الحدود في عرضها فيما رأى آخرون أن ما قالته يأتي في إطار المزاح.

 

ومما جاء في التعليقات: " ليتك يا خالد عبد الرحمن ترفعت عن مثل هالمقابلات نحبك ونقدرك ولكن مثل هالمقاطع ماتعجبنا، والأهم هل فعلاً أصبح التصوير والظهور بمثل هالجرأة عادي؟" و" الحياء زينة المرأة والله يستر على الجميع" و"الي اختشوا ماتوا" و"هي تمزح لا تزودونها".

المصدر: لها
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