يوم ميلادك يحدّد من أنت!

ووفقًا لعلماء الفلك، فإنَّ يوم ميلاد الشخص مهم جدّا ويؤثر على تكوين صفات الشخصية بالإضافة إلى القيم العددية المهمة الأخرى مثل السنة والشهر ووقت الميلاد. ويتم استخدام تفسير يوم الولادة كثيرًا للإشارة إلى القوة النشطة للشخص لحل المشكلات الاجتماعية، وفي مجال الإنجاز وأيضًا للعلاقات الشخصية والمهنية والعاطفية.يوم الاثنينأنت تحت تأثير القمر... النجم الليلي الذي يربطك بالحدس والعلاقة بالآخرين وأيضًا بالأطفال، وأنت حساس وغامض وسري وتعرف جيدًا فك رموز ما يكمن وراء المظاهر. هذه هبة تجعلك تعاني في بعض الأحيان، في الأوقات التي تفضل أن تكون فيها أكثر سذاجة وتطرح أسئلة أقل.الكلمات التي تصفك: الخيال والجرأة والمعرفة والفهم.يوم الثلاثاءأنت تحت تأثير كوكب المريخ، كوكب الحرب، وأنت محارب وتحب الفوز حتى لو أصبت بالأذى، وتحب أيضًا التصرف والتحرك وتكرس نفسك لقضية ما. وقد يدل شكلك أنك قاس مع أولئك الذين تشعر أنهم ليّنين جدًا أو غير متحمسين، ولكن يسامحك الجميع مع ذلك، وتعرف كيف تبثّ الحماس والطاقة إلى من حولك. ويعجب الآخرون بشكل خاص بقدرتك على التعامل مع الضربات القاسية من دون أن تنهار.الكلمات التي تصفك: الكفاح والقتال والعطاء والحب والرغبة.يوم الأربعاءأنت تحت تأثير كوكب عطارد، كوكب التأمل الذي يسهل التدفق الحر للأفكار أو الكائنات. سرعة تفكيرك واستجابتك رائعة، أنت محظوظ في المال وألعاب الحظ وتعرف جيداً كيفية تحقيق أهدافك. تعتمد كثيراً، وأحياناً أكثر من اللازم، على حدسك، مما قد يؤدي إلى إهدار بعض الفرص، خاصة المالية، لأنك لا "تشعر" بها.الكلمات التي تصفك: السفر والتنقل والحديث والتواصل.يوم الخميسأنت تحت تأثير كوكب المشتري، وأنت متسلط بعض الشيء وتعرف كيف تقود وتعمل مع الجماعة في الوقت نفسه، وتحمّل مسؤوليات كبيرة. وحيوي ومقنع وسخي ومتفائل، وتشع طاقة بحيث يشعر الجميع بأنهم مجبرين على اتباعك وإطاعتك. من الأشخاص الذين يعتقد الجميع أنهم ينسجمون معهم ويراك الآخرون قوي ويمكنك تحمل كل شيء.الكلمات التي تصفك: النجاح والحب والتفاؤل والكرم والثقة.يوم الجمعةأنت تحت تأثير كوكب الزهرة، كوكب العشاق، وتحب الإستمتاع والحب والتهور... وهي مشاعر تعرف كيفية إيجادها ومشاركتها مع الآخرين. شخصيتك تجمع بين السحر والذكاء والأناقة الطبيعية ولكن أيضًا اللطف والسخاء، ولديك الكثير من الأصدقاء والعشاق، الحقيقيين أو المحتملين، وتعرف كيفية الاحتفال. أنت من الأشخاص الذين يتم دعوتهم دائمًا إلى المناسبات لأنك توجد جوًا جميلًا.الكلمات التي تصفك: المتعة والرغبة والجمال والسرور والطبيعة والأكل.يوم السبتأنت تحت تأثير كوكب زحل، كوكب الوقت الذي يعلّم الصبر والجهد، ويمكنك الانتظار لفترة طويلة، لكي يتحقق مشروع ما أو قصة حب معينة، دون الشعور بالإحباط أو الشك. وتعرف أنَّ الزمن يداوي أشياءً كثيرة وتدعه يفعل ذلك. أنت على حق بشكل عام، وفي الحياة اليومية، تدرس كل شيء ولا تثق بمشاعرك وعواطفك، وقد يجدك الآخرون أحيانًا بارد أو غائب، ولكنك لست كذلك، بل تنتظر فقط اللحظة المناسبة للكشف عن نفسك. بمجرد أن تأخذ قرارك، لا يستطيع أي شيء ولا أي شخص إيقافك.الكلمات التي تصفك: الكفاءة والإخلاص والبحث بجميع أنواعه والجدية.يوم الأحدأنت تحت تأثير الشمس، الكوكب الذكري والنشط، وتحب البروز وأن تكون تحت الأضواء، ومركز الاهتمام. لا شيء يزعجك أكثر من التردد والكسل أو ما تعتقد أنه غباء. نشيط وفعال وسريع كالبرق، وقد خلقت لتكون تحت الأضواء، ويعجب بك الآخرون ويغارون منك، ولكنك لا تبالي بذلك، وتفكر أولاً بنفسك وعلى المحيطين بك التكيف مع ذلك.الكلمات التي تصفك: البريق والإشعاع والحب والسفر والهدايا.