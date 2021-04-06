المرأة

فنانة لبنانية تحدث ضجة بصورة حملها بالشهر السابع.. ظهرت بنحافة زائدة!

Lebanon 24
06-04-2021 | 10:30
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فاجأت الممثلة لورا خباز متابعيها بصورة جديدة من حملها، معلنة من خلالها أنها باتت في الشهر السابع، وهو ما شكل صدمة للجمهور.

 

وظهرت لورا التي تنتظر مولودها الأول من زوجها ريمون منصور ببطن صغيرة جداً لا تشير إلى حقيقة أنها باتت في الشهر السابع، وهو ما أحدث جدلاً كبيراً بين متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وأثنوا على حنيتها التي تظهر في الصورة.

A post shared by Laura Khabbaz لورا خباز (@khabbazlaura)


 

 

وأحدثت صورة لورا في شهرها السابع ضجة واسعة ونالت إعجاب الالاف من متابعيها وانهالت التعليقات التي ركّزت على حجم بطنها الصغير ونحافتها الزائدة، وهو ما لاحظته متابعاتها اللواتي تساءلن عن طريقتها في المحافظة على رشاقتها خلال الحمل.

 

وكانت لورا أعلنت نهاية العام الماضي، عن حملها من خلال صورة لها عبر حسابها على إنستغرام وكتبت حينها: "أبي، نحن في انتظارك"، وأرفقت المنشور بهاشتاغ "حامل بالشهر الثالث".

 

A post shared by Laura Khabbaz لورا خباز (@khabbazlaura)

المصدر: لها
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