بعد أقل من شهرين على ولادة طفلها.. كارينا كابور بخسارة وزن لافتة (صورة)

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صوراً حديثة للنجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور، بدت فيها مرتديةً فستاناً باللونين الأبيض والوردي، وتبين من خلالها أنها خسرت الكثير من وزنها بعد مرور أقل من شهرين على ولادة طفلها الثاني.

يُشار إلى أن كابور أعلنت ولادة طفلها في شهر شباط الماضي من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام"، حيث أشارت إلى أن المولود صبي. ولهذا نشرت صورة قلب باللون الأزرق وعلّقت عليها: "21-02- 2021، إنه صبي. أصبح لدى تيم أخ صغير".

وفي وقت لاحق، نشرت كابور الصورة الأولى لها مع طفلها لمناسبة يوم المرأة العالمي، وحرصت على إخفاء ملامح وجه الصغير الذي تكتمت على اسمه، وعلّقت: "ليس ثمة ما لا تستطيع النساء فعله، يوم مرأة عالمي سعيد".

ويُذكر أن كارينا كابور أثارت الجدل قبل هذا بسبب انتشار صورة ظهرت فيها بملامح متعبة، حيث رأى الكثير من المتابعين أن علامات التقدّم في السنّ بدأت تظهر على وجهها، وهو ما عارضه آخرون مؤكدين أن هذا نتج من التعب الذي كانت تشعر به في أيام الحمل.