المرأة

مذيعة MBC بإطلالة جريئة تثير الانتقادات (صور)

Lebanon 24
06-04-2021 | 18:00
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نشرت مذيعة MBC مصر، ياسمين عز، على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها بإطلالة اعتبر الكثير من المتابعين أنها جريئة وتتخطى الحدود.

 

وبدت في الصورة وهي تلتقطها على طريقة السيلفي مرتدية سترة كاشفة عند البطن. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث لفت العديد من المتابعين إلى أنه لم يكن عليها الظهور بهذه الطريقة وأنه كان بإمكانها أن تكون أكثر احتشاماً.

 

A post shared by ياسمين عز yasmin ezz (@yasminezzmbc)

 

ومما كتب في التعليقات: "هو حلو وقمر بس مش انتِ الي تبيني بطنك" و"ما نلم نفسنا شوية" و"ما انتِ كنتِ ماشيه كويس، لازم نتعري يعني؟" و"الانحراف حلوة برضو".

 

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على عز في وقت سابق وتحديداً منذ أكثر من 3 أعوام بسبب ظهورها بفستان كاشف عند الصدر خلال حفل نظمته الشبكة الإعلامية وأقيم في شرم الشيخ في العام 2018.

 

واعتبر الكثيرون حينها أن ملابسها تخالف قواعد العمل الإعلامي وأنها لا تناسب الحدث وهو ما عرضها لموجة انتقادات واسعة.

المصدر: لها
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