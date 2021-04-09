المرأة

هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
09-04-2021 | 09:00
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إحتفلت الفنانة هيفا وهبي ببداية فصل الربيع وشاركت محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام " بمجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير خضعت لها .

 

وظهرت هيفا بإطلالة ناعمة مثيرة إرتدت فيها فستانا قصيرا باللونين البنفسجي والزهر كما حملت سلة من البيض على ذراعها وامسكت ببيضة بيدها.

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)



وإعتمدت هيفا مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدل على الجانبين كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وإرتدت مجوهرات عبارة عن اسوارة وخاتم .

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