هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)

إحتفلت الفنانة هيفا وهبي ببداية فصل الربيع وشاركت محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام " بمجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير خضعت لها .
وظهرت هيفا بإطلالة ناعمة مثيرة إرتدت فيها فستانا قصيرا باللونين البنفسجي والزهر كما حملت سلة من البيض على ذراعها وامسكت ببيضة بيدها.
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وإعتمدت هيفا مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدل على الجانبين كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وإرتدت مجوهرات عبارة عن اسوارة وخاتم .