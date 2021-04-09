المرأة

بعد انتشار خبر ارتباطها بنائب مصري متزوج... كم عدد زيجات أصالة؟

Lebanon 24
09-04-2021 | 12:00
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رفضت الفنانة السورية أصالة نصري، التعليق على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول زواجها من رجل أعمال مصري، سواء بالتأكيد أو النفي.

 

وفي حال تأكيد هذه الأنباء، فيمكن القول أنه الزواج الثالث للفنانة السورية، إذ تزوجت أصالة مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005.

 

والزواج الثاني لأصالة كان في عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في عام 2011، وفي 6 كانون الثاني 2020 أعلنا طلاقهما.

 

يشار إلى أن "بوابة أخبار اليوم" المصرية، نقلت عن مصادرها الخاصة، قولها إن "النجمة أصالة قد تزوجت بالفعل من أحمد عبد المجيد  وهو أحد نواب مجلس الشعب عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية وذلك منذ أسبوعين تقريبا"، مشيرة إلى أن "أصالة تكبر زوجها الجديد بحوالي ثلاث سنوات، لتصبح بذلك هي الزوجة الثانية له حيث لا تزال زوجته الأولى أم أولاده على ذمته".

 

المصدر: سبوتنيك
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