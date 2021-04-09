المرأة

الجمهور لا يعرف إبنة أصالة من النظرة الأولى... هل تغيرت ملامحها؟ (صورة)

Lebanon 24
09-04-2021 | 18:00
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تناقل بعض الحسابات الناشطة في تطبيق "إنستغرام" صورة جمعت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، والفنانة المصرية جميلة عوض. وبدا أن نشرها جاء لمناسبة احتفال الأخيرة بيوم ميلادها.

 

ولفتت شام الأنظار بإطلالتها حيث اختارت سروالاً من الجلد بتصميم غير مألوف مع كنزة كاجوال باللون الأبيض. أما أكثر ما أحدث ضجة فهو التغيير في ملامحها بحسب ما أشار إليه الكثير من المتابعين في تعليقاتهم. ولفت بعض هؤلاء إلى أنهم لم يتعرفوا إليها من النظرة الأولى متسائلين عن سبب هذا التغيير.

 

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يشار إلى أن أخباراً انتشرت مؤخراً وأشارت إلى زواج الفنانة السورية من برلماني مصري يصغرها بـ15 عاماً. وفي هذا السياق قال مصدر لموقع "فيتو" المصري إنّ "الزواج لم يتم بالفعل، لكن الفنانة والنائب اتفقا على كل الأمور الخاصة بالزواج والذي من المقرر أن يُعقد في الأيام المقبلة".

 

وأضاف المصدر أن قصة الارتباط بدأت فى إحدى الحفلات الخاصة التي جمعتهما بحضور أصدقائهما المقرّبين حيث تواصل كل منهم مع الآخر. وأشار إلى أن الخاتم الذى تضعه أصالة في إصبعها والذي تم تداول صوره بكثرة أخيراً هو خاتم الزواج.

المصدر: لها
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