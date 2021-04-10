كيف تحافظين على تجعيد شعرك أثناء النوم؟

من المعروف أن الشعر المجعد يصعب الحفاظ عليه مرتبًا ومن المستحيل تقريبًا النوم بشعر مجعد والحفاظ عليه مجعدًا طوال الليل.

إذا كان شعرك أملسًا بشكل طبيعي، فربما ترغبين بتجعيده بين الحين والآخر، والشعر الرقيق على وجه الخصوص لا يحافظ على تجعيده جيدًا، لذلك لا توجد فرصة للنوم على شعر مجعد بالحرارة والاستيقاظ مع ثباته في مكانه.

وحتى لو قمت بتجعيد شعرك في الصباح، فمعظم الوقت سوف يستعيد شكله بحلول وقت الغداء، ويمكن أن يحافظ الشعر المتسخ على تجعيده أكثر من الشعر المغسول والنظيف. وإذا مر يومان أو ثلاثة على غسل شعرك تزيد فرصة الحفاظ على تجعيده لوقت أطول.

والشعر الذي تم غسله وتجفيفه للتو يصبح حريريًا للغاية ويزول تجعيده على الفور، ويجب أيضًا استخدام أداة أرق لتجعيد شعرك لأنه كلما كان التجعيد أكثر إحكامًا، كلما طال وقت بقائه على هذه الحالة.



نصيحة أخرى تتضمن درجة حرارة شعرك عند تجعيده، حيث يجب أن تتركي الحلقات الضيقة تبرد قبل أن تنظيفها برفق وتخلدي إلى الفراش. وإذا كنت ترغبين في الاستيقاظ مع تموجات أكثر، فلفي تجعيداتك إلى كعكات صغيرة.

ما عليك سوى تقسيم شعرك إلى ثمانية أقسام صغيرة على الأقل وثبتي تجعيدات شعرك في شكل ملف على رأسك قبل النوم. وارتدي غطاء رأس من الحرير أو نامي على وسادة حريرية فهو أفضل من أي قماش آخر، لأن الحرير لن يفرك شعرك ويسبب التجعد.

سيبدو شعرك متجعدًا في الصباح إذا اتبعت هذه الخطوات، لكن المظهر الخالي من العيوب قد لا يدوم طويلاً، ولا تمشطي شعرك، لكن إذا كنتِ بحاجة إلى تمشيطه، فاستخدمي مشطًا واسع الأسنان وبعض مثبتات الشعر طويلة الأمد.

وإذا كنت ترغبين في مظهر مموج على الشاطئ، فاستخدمي بعض رذاذ الملح لإضافة بعض الملمس المميز ولا تمشطي شعرك على الإطلاق، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.