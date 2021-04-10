اللقطات الأولى من خطوبة ابنة أصالة شام الذهبي.. العريس جثا على ركبتيه (صور)

كشفت شام الذهبى، ابنة النجمة أصالة نصري، عن اللقطات الأولى من فيديو حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، في الحفل الذي أقيم على أحد المراكب وسط النيل.

من ناحية أخرى أهدى لها خطيبها خاتم الخطوبة راكعا على قدمه فى مشهد رومانسي. ونشرت شام، الفيديو عبر حسابها على "انستغرام"، ولكن زينته المقطع المصور بتاريخ 23 كانون الثاني 2021، وهو ما يبدو أنه اليوم الذي تم فيه إعلان التعارف والمواقفة على الارتباط بينهما.

كما نشرت شام، صورًا لها مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".

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