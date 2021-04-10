اللقطات الأولى من خطوبة ابنة أصالة شام الذهبي.. العريس جثا على ركبتيه (صور)

كشفت شام الذهبى، ابنة النجمة أصالة نصري، عن اللقطات الأولى من فيديو حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، في الحفل الذي أقيم على أحد المراكب وسط النيل.
كما نشرت شام، صورًا لها مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".
View this post on Instagram
A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)