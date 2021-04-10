فوائد العسل للشعر مُذهلة.. تعرفي اليها

العناية بفروة الرأس، يُعتبر جزءًا ضروريًا وهامًا للحدّ من إفراز الزيوت، وكذلك تراكم الأوساخ. وثمّة علاجات متعدّدة تُساعد في علاج مشكلات فروة الرأس بعيداً عن استخدام المستحضرات الجاهزة. ومنها العسل، الذي يمتاز بخصائص غنية بالأحماض الأمينية والفيتامينات، المُفيدة والهامة في علاج مشكلات الشعر ومنحه النضارة والصحة.فوائد العسل للشعر مُذهلة-يُمكن استخدام العسل بمفرده أو دمجه في علاجات الشعر الطبيعية الأخرى، ويمكن أن يعزز نمو الخلايا، ويُساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، ويُعيد العناصر الغذائية إلى الشعر وفروة الرأس.-يحتوي العسل على خصائص مرطّبة للمساعدة في الحفاظ على شعرك؛ لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.-يحتوي العسل على الغلوكوز وكذلك إنزيم يسمى الغلوكوز أوكسيديز، ويعمل هذا الإنزيم على تكسير الغلوكوز، تاركًا وراءه بيروكسيد الهيدروجين القادر على تبييض الميلانين، الصبغة المسؤولة عن إعطاء لون شعرك.-يُساعد العسل في استعادة اللمعان الطبيعي للشعر، وذلكَ لاحتوائه على نسبة عالية من الترطيب.-يُستخدم العسل في علاجات فروة الرأس لتنظيف فروة رأسك وتخفيف الأمراض مثل قشرة الرأس والتهاب الجلد.-يعمل العسل على تحسين صحة بصيلات الشعر، وبالتالي تطويله طبيعيًا وبشكل صحي. وأيضًا المساهمة في منع تساقط الشعر وتقوية البصيلات، وذلك لاحتوائه على مستويات مرتفعة من السكر والرطوبة.-يُساهم العسل في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وخالية من البكتيريا.-يُحافظ العسل على مستوى الكولاجين المهم لحماية الشعر من التقصّف، ويمنع تساقطه، ويزيد كثافته خلال فترة من الاستعمال المتكرّر.