لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بمايوه أبيض مثير (صور)

نشرت عارضة الأزياء والممثلة لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه باللون الأبيض .

وعلقت لاميتا على الصور بالقول: "أفضل طريقة للاستمتاع بيوم السبت" .

واللافت ان لاميتا أنجبت منذ فترة قصيرة ابنها الثاني وهي لا تزال تتمتع بقوام ممشوق.

لاميتا تعيش في دبي مع زوجها وولديها وهي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تنشر صورا لها ولعائلتها.

يُذكر ان لاميتا هي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.