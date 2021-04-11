رغم اقترابها من الخمسين.. كوليت الحلاني جميلة وجذابة (صور)

تتواجد ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني في دبي منذ فترة.

وهي تنشر عبر حسابها الخاص على انستغرام صوراً من دبي حيث تستمتع بوقتها مع زوجها وابنها الوليد، وهما يتواجدان أيضا في دبي.

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A post shared by Colette Hallani (@colettehallani)

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A post shared by Colette Hallani (@colettehallani)







كوليت انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1989، وهي من مواليد 22 آب 1971 ، تزوجت عام 1995 وانجبت 3 أولاد هم ماريتا ودانا والوليد.

ورغم مرور السنوات لا تزال كوليت تحافظ على جمالها ورشاقتها وهي تمارس التمارين الرياضية باستمرار.