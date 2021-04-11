المرأة

شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل! (صور)

Lebanon 24
11-04-2021 | 18:00
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أثارت الفنانة التونسية راوية صالح، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شدة الشبه بينها وبين الفنانة المصرية ياسمين صبري، للدرجة التي ظن عدد كبير من الجمهور أنها الفنانة المصرية.

 

وأطلت راوية على الجمهور من خلال مجموعة من الصور خلال كواليس مسلسل "ولاد ناس" ظهرت فيها بملامح قريبة جداً من ياسمين صبري، الأمر الذي حير الجمهور الذي ظن أن ياسمين تشارك في دراما رمضان دون أن تعلن ذلك.

 

وتشارك راوية صالح لأول مرة في الدراما المصرية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، المقرر عرضه رمضان القادم، حيث انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل بالكامل.

 

وفي حديث لها قالت الفنانة التونسية، إنها سعيدة وفخورة للغاية بمشاركتها الأولى في عمل درامي مصري، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، خاصة أن الدراما المصرية لها أثر وقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي بأكمله.

 

وتوقعت صالح، أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في ظل المجهود الكبير المبذول من فريق العمل وجميع المشاركين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور أعمال فنية جديدة لها.

 

المصدر: لها
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