قبلة شام الذهبي لخطيبها على يده تجرّ عليها الانتقادات (صور)

حصدت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري انتقادات حادة، بسبب بعض صور خطوبتها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال.



ونشرت الذهبي صور الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، معقبةً بقولها: "أيتها القلوب الحاضرة... ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً". وأضافت: "ولتعلموا أنما الحب ما ثبت ...اللهم نسألك الثبات .أحمد وشام".

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ومن الصور التي نشرتها شام، لقطة خلال تقبيل يد خطيبها، الأمر الذي أدّى ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومستنكر ومتهم العروس بالمبالغة.يذكر أن شام كانت متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في 2014، لكن انتهت العلاقة بينهما بطلاق رسمي في 2018، لتعلن خطبتها في تموز (يوليو) الماضي على الطبيب المصري معتز نصير، ويتم الإعلان لاحقا عن فسخ الخطوبة، قبل أن تعلن قبل يومين عن خطوبتها الجديدة مع أحمد هلال.