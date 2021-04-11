قبلة شام الذهبي لخطيبها على يده تجرّ عليها الانتقادات (صور)

حصدت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري انتقادات حادة، بسبب بعض صور خطوبتها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال.
ونشرت الذهبي صور الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، معقبةً بقولها: "أيتها القلوب الحاضرة... ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً". وأضافت: "ولتعلموا أنما الحب ما ثبت ...اللهم نسألك الثبات .أحمد وشام".
View this post on Instagram
A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)