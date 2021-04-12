المرأة

كيف تزيلين مساحيق التجميل بالطريقة الصحيحة

Lebanon 24
12-04-2021 | 06:00
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تغفل الكثير من النساء عن ضرورة إزالة مساحيق التجميل قبل النوم، على الرغم من أهمية ذلك للحفاظ على جمال وتألق البشرة.

وللتعرف على أفضل طريقة لإزالة مساحيق التجميل، تحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع فنانة المكياج سافرون هوجيز، والتي أوضحت أن استخدام المناديل ليس الطريقة الأمثل لفعل ذلك.

وقالت سافرون "النوم بالمكياج يضر بالجلد. يمكن أن يسبب انسداد المسام والجلد الباهت وانتفاخ العينين والشيخوخة المبكرة. فعندما ننام، تتجدد بشرتنا من تلقاء نفسها، لذا فإن أي بقايا مكياج وأوساخ ناتجة عن الإجهاد البيئي يمكن أن تتداخل مع عملية الشفاء الطبيعية ودوران الخلايا".

كيفية إزالة مكياجك بشكل صحيح

حماية العينين

الجلد المحيط بالعينين أكثر حساسية من باقي مناطق الوجه، لذا يجب التعامل معه بشكل مختلف عند إزالة المكياج. وتقول سافرون "استخدمي مزيل مكياج العيون المخصص للتخلص من الماسكارا والكحل بدلاً من المنظف العام.

انقعي قطعة قطن في المزيل وحركيها على عينيك برفق حتى تتم إزالة البقايا. لا تفركي ذهابًا وإيابًا لأن هذا سيهيج عينيك، واستخدمي حركات المسح وارفعي الوسادة بين المناديل. وأفضل منتج لهذا الغرض هو مزيل مكياج العيون ذو الأساس المائي بدلاً من المنتج الزيتي".

الجفون

أكثر مناطق الوجه التي يتم إهمالها بشكل متكرر أثناء إزالة المكياج هي حواف الجفون، ويمكن أن تتراكم في هذه المنطقة الكثير من الماسكارا والكحل بمرور الوقت مما قد يسبب تهيجًا لها، وتنصح سافرون باستخدام أداة خاص مثل قطعة قطن مغموسة في مزيل مكياج العيون، وتحريكها ببطء في الزوايا لإزالة كل أثر للمكياج.

الجلد الجاف

الخطوة الأولى لروتين التطهير للكثير من النساء هي تبليل الوجه، لكن هذا خطأ، وأوضحت سافرون "عندما تبللين بشرتك قبل وضع المطهر، فإنك تقللين من تأثير المكونات. ستخفف البشرة المبللة من قوة المنظف وستبذلين قصارى جهدك لإزالة مكياجك. ولتسهيل عملية التنظيف، استخدمي كريمًا أو منظفًا يحتوي على غسول مباشرة على الجلد الجاف، قبل تدليك وجهك بالماء وشطفه".

لا تستخدمي مناديل الوجه فقط

مناديل الوجه موجودة منذ سنوات وتستخدمها الكثيرات لإزالة المكياج دون أي مشكلة، لكنها ليست مناسبة للتنظيف العميق. وتقول سافرون "بالرغم من أنها مريحة، إلا أن مناديل المكياج ليست كافية لتنظيف وجهك، وفي الواقع فهي تزيل جزءًا فقط من مكياجك والبكتيريا السطحية فقط، تاركة وراءها الزيت والأوساخ المتراكمة طوال النهار. وإذا كان لا بد من استخدام مناديل مزيلة للمكياج، فاستخدميها فقط كخطوة أولى واتبعي ذلك بالماء أو المنظف.

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