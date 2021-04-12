المرأة

بعد 20 سنة: صورة مفاجئة لبطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد

Lebanon 24
12-04-2021 | 21:00
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عادت الفنانة مونيا المعروفة بـ"ألفت" في المسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، إلى الساحة الفنية بصورة جديدة من داخل عيادة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغير ملامحها.

وحول الصورة المتداولة خرجت الفنانة المصرية مؤكدة أن الصورة نشرت من فيديو لصديقتها، مشيرة أن الصورة تم التلاعب بها لتبدو أكبر بالعمر.

 



وقالت: "معظم أصحابي زعلوا للصورة جدا وأرسلوها لي وفي الحقيقة أنا لست مواليد 1969، أنا أصغر" مبينه أنها لا تهتم للشائعات، وذلك في تصريح لـموقع "القاهرة 24".

كما أضافت "أنا بحبني في كل سن وعارفة عمري وفخورة بي، وبالنسبة للصورة أخدوها من فيديو لصاحبتي دكتورة نسمة وأنا كنت عندها بشكلي الطبيعي لكن كنت آخذه أدوية للعلاج..".

وتابعت: "أحب كل صورة ليا وأنا تعبانة أو سعيدة أو حزينة أو زي ما أكون لأني بحب حالاتي الطبيعية وبحب عمري وكل مراحله وطبعا ملعوب في شكل الصورة وواضح مقصود يخلوها شكلها مش حلو واللي ياكد كلامي أنهم حاطين صورتي بمكياج ومن عشرين سنة".

واختتمت: "أخيرا وبكل حب وسعادة بقول ياريت جميعنا ننظر في المرآة ونرى وجوهنا بدون تجميل وبعده ومن المؤكد سنرى فرق ويحترم كل منا في ذلك وأؤكد أن الجمال هو جمال الروح وأنا روحي حلوة وسعيدة لأن الصورة خلت كل الناس نفسهم أرد وأنا ردي أنا حلوة وبحبني في كل شكل والحمد لله وطبعا أنا عضو هيئة تدريس ولا زلت بمثل وبغني..".

يُشار إلى أن مسلسل "عائلة الحاج متولي" عُرض في الموسم الرمضاني في العام 2001، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الشاشة، منهم: نور الشريف وفادية عبد الغني وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومونيا ومصطفى شعبان وحسين الشربيني وميمي جمال ورجاء الجداوي وعايدة رياض ورانيا يوسف ومجدي كامل ونورهان وإنعام سالوسة وفاروق فلوكس، وحقق نجاحاً كبيراً.

المصدر: العربية
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