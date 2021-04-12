شكران مرتجى تحدث ضجة: بكت بحرقة على الهواء... وهذا ما فوجئت به (فيديو)

أحدثت الفنانة السورية شكران مرتجى ضجة كبيرة على المواقع بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وتم تسجيل المقطع أثناء مقابلة أجريت معها عبر أثير اذاعة "نينار" السورية. وخلال الحلقة قام مقدم البرنامج ببث تسجيل صوتي لامرأة تبين أنها والدة الممثلة حيث توجهت بالدعاء طالبة لها النجاح والتوفيق.

وشعرت بالتأثر الشديد وبدأت بالبكاء وذكرت أنها حساسة مشيرة إلى أن والدتها لم تعد ترى كما يجب بفعل التقدم في العمر. ونوهت بالدعم الذي تتلقاه من شقيقتيها نوران وسوزان.

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A post shared by حسين الريس 🇱🇧💫 (@syrian_dramiat)





وأضافت أنها عاشت ظروفاً صعبة وان سوزان كانت بمثابة الأم الثانية لها. كما اعتبرت أن زوج شقيقتها فرحان هو الأخ الثالث لها. وتابعت أنها تشعر بالامتنان تجاه تضحيات شقيقتها نوران وتوجهت إلى أفراد أسرتها بالقول إنهم قدموا لها كل الدعم وإنها لن تتمكن من ردّ الجميل لهم مهما فعلت.

وعبرت عن حبها للجميع وتقدمت منهم بالاعتذار في حال أخطأت بحقهم. كذلك أرفقت الفيديو بعد نشره على أحد الحسابات بالتعليق: "شكراً حسين لمحبتك الدايمة ويخليلك الوالدة وكل الحب لكل مين كتب حرف" وأردفت: "كل الحب الله يخليلكن حبابكن ويطول عمرهم".