إبن سيرين عبد النور حديث الجمهور.. فيديو طريف مع والدته

تحرص النجمة سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها على تطبيق "انستغرام" بلقطات يومية لحركات إبنها الصغير كريستيانو الذي بات نجماً على السوشيال ميديا بطرافته وبراءته.



ونشرت أخيراً مقطع فيديو جديد مع إبنها الصغير، ظهرت فيه وهي تحاول تلقينه طريقة لفظ كلمة "بالون"، إلا أنه يصرّ على لفظها بطريقته، كما يفعل غالباً في حواراته مع والدته إذ لديه تعابير خاصة به تحاول دائماً والدته فهمها منه.

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وعلّقت النجمة اللبنانية على المقطع بعفوية: "منتعلم كلمة جديدة مع كريستيانو اليوم وهي ابيون".



يذكر أن سيرين كانت قد خضعت في الأسابيع الماضية لعملية جراحية في عينيها بعد ظهور نقطة حمراء داخلها لأسباب لم تكشف عنها.





