المرأة

مرح جبر حديث السوسيال ميديا بجمالها.. لم تتغيّر بتاتاً (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2021 | 23:00
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شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام لحظة لقائها بزميلتها الفنانة مرح جبر، بالصدفة في إحدى المطاعم بالإمارات.

ونشرت الأطرش مقطعاً من داخل أحد المطاعم يظهر علاقة الحب التي تجمعهما ببعض، وحرصت على مغازلة جمال زميلتها النجمة السورية، وروت ليليا أنها إلتقت بمرح بالصدفة، ومن ثم دأت بالتغزل بجمال الأخيرة الذي لم يتغيّر.

A post shared by حسين الريس 🇱🇧💫 (@syrian_dramiat)

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي وتم تداوله بكثافة على صفحات السوشيال ميديا، وركزت أغلب التعليقات على ملامح النجمة مرح جبر الجذابة والتي لا تزال تحافظ عليها من دون عمليات تجميل.


في المقابل، لم تسلم بطلة "باب الحارة" من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب عمليات التجميل التي اعتبر البعض أنها غيّرت ملامحها وباتت أكثر قسوة وخالية من الجاذبية.

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