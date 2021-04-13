المرأة

خطأ في أحدث إطلالة لنانسي عجرم أفسد أناقتها (صور)

Lebanon 24
13-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-812358-637538965833508018.jpg
Doc-P-812358-637538965833508018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

﻿﻿﻿﻿﻿رصد موقع "ياسمينا" ﻿﻿﻿﻿اخطاء موضة في احدث اطلالة للفنانة نانسي عجرم افسدت اناقتها وعرضتها لانتقادات، وذلك خلال أدائها في "أغاني من حياتي". ﻿﻿رغم أن فستانها كان جميلًا﻿﻿، إلا أنها أهملت بعضًا من﻿﻿ ﻿﻿﻿نصائح الموضة التي تمنح المرأة لوكًا مثاليًا، وبالتالي كانت النتيجة عكس المتوقّع.


الخطأ في إطلالة عجرم هو تنسيقها الجوارب الطويلة مع صندل مفتوح. رغم أن هذه الصيحة موجودة على منصات عروض الأزياء، إلا أننا نادرًا ما نرى نجمات يعتمدنها. 

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)




إذًا، كان من المفضل أن تنتعل عجرم حذاء ستيليتو باللون الأسود، أو الذهبي كما لون الحزام الذي زين فستانها، والذي يعد اعتماده من حيل الموضة لتنحيف الخصر وتعزيز جمال الجسم.

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)




وأنقذت إطلالتها الجمالية الموقف تمامًا، فهي بدت في غاية الجمال، إذ اعتمدت تسريحة الشعر الوايفي، ومكياجًا لافتًا بألوان تناسبت مع تدرج بشرتها وشعرها وملابسها، وبذلك، تمكنت من لفت الأنظار.


المصدر: ياسمينا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:00 | 2021-04-13
06:00 | 2021-04-13
23:00 | 2021-04-12
21:00 | 2021-04-12
18:00 | 2021-04-12
15:00 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website