خطأ في أحدث إطلالة لنانسي عجرم أفسد أناقتها (صور)

﻿﻿﻿﻿﻿رصد موقع "ياسمينا" ﻿﻿﻿﻿اخطاء موضة في احدث اطلالة للفنانة نانسي عجرم افسدت اناقتها وعرضتها لانتقادات، وذلك خلال أدائها في "أغاني من حياتي". ﻿﻿رغم أن فستانها كان جميلًا﻿﻿، إلا أنها أهملت بعضًا من﻿﻿ ﻿﻿﻿نصائح الموضة التي تمنح المرأة لوكًا مثاليًا، وبالتالي كانت النتيجة عكس المتوقّع.



الخطأ في إطلالة عجرم هو تنسيقها الجوارب الطويلة مع صندل مفتوح. رغم أن هذه الصيحة موجودة على منصات عروض الأزياء، إلا أننا نادرًا ما نرى نجمات يعتمدنها.

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إذًا، كان من المفضل أن تنتعل عجرم حذاء ستيليتو باللون الأسود، أو الذهبي كما لون الحزام الذي زين فستانها، والذي يعد اعتماده من حيل الموضة لتنحيف الخصر وتعزيز جمال الجسم.

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وأنقذت إطلالتها الجمالية الموقف تمامًا، فهي بدت في غاية الجمال، إذ اعتمدت تسريحة الشعر الوايفي، ومكياجًا لافتًا بألوان تناسبت مع تدرج بشرتها وشعرها وملابسها، وبذلك، تمكنت من لفت الأنظار.