المرأة

ليس من ماركة عالمية وسعره مُفاجئ.. هذا ثمن فستان هيفا وهبي البنفسجي (صور)

Lebanon 24
13-04-2021 | 09:00
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عودت الفنانة هيفا وهبي الجمهور على ارتداء أهم الماركات العالمية وأفخرها في عالم الموضة فهي ملمة بشكل كبير في هذا المجال ولا تختار الا التصاميم الراقية. الا انها فاجأت الجميع هذه المرة بظهورها باطلالة من ماركة عادية غير باهظة الثمن.

 

فقد اختارت هيفا أن تطل على الجمهور في آخر جلسة تصوير وهي ترتدي فستانا باللون البنفسجي منقش بكامله بالورود الصغيرة الملونة، وهو ذو ياقة عالية، ضيق وقصير ومزموم في الجزء السفلي. الا أن المفاجأة لم تكن في التصميم الذي لاق جداً بهيفا بل في الماركة الخاصة به، بحيث انه من ماركة Bershka التي هي بمتناول الجميع.

 

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والجدير ذكره أنها المرة الأولى التي تختار فيها هيفا هذه الماركة وتتألق بتصاميمها.  

 

ولا يعتبر هذا الفستان من المجموعة الجديدة لهذه العلامة بل هو برز في مجموعة الخريف الماضي وكان متوافراً في بوتيكات العلامة وأونلاين على الموقع، ويبلغ ثمنه حوالي 260 دولار أميركي.

المصدر: الجميلة
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